Лариса Гузеева: «Готовлю я в промышленных масштабах»

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Ведущая передачи «Давай поженимся» пришла на открытие модной выставки Collection Premier Moscow в клетчатой куртке, черных брюках и серебристых кроссовках.

Недавно в интервью журналу Wday.ru Гузеева рассказала о том, что именно она обычно готовит еду для своей семьи. И ее муж Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, предпочитает есть не в ресторанах, а дома.

— Готовлю я промышленными масштабами, потому что родственников много, все любят мою еду, — рассказывала Гузеева, которой сейчас 58 лет. — У меня десятилитровые кастрюли дома. Потому что мало ли кто зайдет. Но это мне не в тягость. Когда уезжаю на гастроли, делаю своим два таких огромных пирога. А потом звоню и вскрываю мозг: ну вы поели или нет?

Если Лариса надолго уезжает, она оставляет родным заготовки, которые нужно только разогреть.

Так обнаглели, даже разогреть не могут.

— Лелька ест только мою еду, Игорь, муж тоже, а мама может приготовить себе манную кашу, и все, — говорит телеведущая. — Возвращаюсь домой, а у них оленьи глаза, как будто приехала в детский дом с подарками, а они меня все ждали. Так обнаглели, даже разогреть не могут. Спрашиваю: почему это не трогали. Ой, мы не видели. Поэтому, когда уезжаю, все в холодильнике раскладываю по судочкам и подписываю. Потому что все едят разное. Игорю на завтрак. Маме. Георгию, если они с его девушкой Аней придут. Лёле пишу на пельменях: «Сварить знаешь как, всплывут плюс 7 минут». Вот если так все разложу, еще могут поесть.