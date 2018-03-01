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Лариса Гузеева: «Готовлю я в промышленных масштабах»

Телеведущая Лариса Гузеева на выставке Collection Premier Moscow, 20 февраля 2018.

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Лариса Гузеева: «Готовлю я в промышленных масштабах»
Фото: Пресс-служба

Ведущая передачи «Давай поженимся» пришла на открытие модной выставки Collection Premier Moscow в клетчатой куртке, черных брюках и серебристых кроссовках. 

Недавно в интервью журналу Wday.ru Гузеева рассказала о том, что именно она обычно готовит еду для своей семьи. И ее муж Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, предпочитает есть не в ресторанах, а дома. 

— Готовлю я промышленными масштабами, потому что родственников много, все любят мою еду, — рассказывала Гузеева, которой сейчас 58 лет. — У меня десятилитровые кастрюли дома. Потому что мало ли кто зайдет. Но это мне не в тягость. Когда уезжаю на гастроли, делаю своим два таких огромных пирога. А потом звоню и вскрываю мозг: ну вы поели или нет?

Если Лариса надолго уезжает, она оставляет родным заготовки, которые нужно только разогреть.

Так обнаглели, даже разогреть не могут.

— Лелька ест только мою еду, Игорь, муж тоже, а мама может приготовить себе манную кашу, и все, — говорит телеведущая. — Возвращаюсь домой, а у них оленьи глаза, как будто приехала в детский дом с подарками, а они меня все ждали. Так обнаглели, даже разогреть не могут. Спрашиваю: почему это не трогали. Ой, мы не видели. Поэтому, когда уезжаю, все в холодильнике раскладываю по судочкам и подписываю. Потому что все едят разное. Игорю на завтрак. Маме. Георгию, если они с его девушкой Аней придут. Лёле пишу на пельменях: «Сварить знаешь как, всплывут плюс 7 минут». Вот если так все разложу, еще могут поесть. 

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2018 Теги: Лариса Гузеева

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