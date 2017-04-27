Крис Прэтт: «С Анной не приходится скучать»

Фото: GlobalLookPress

Недавно звезда фильмов «Стражи Галактики» и «Пассажиры» Крис Прэтт получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. Вместе с ним на церемонии побывали его супруга Анна Фарис (Anna Faris) и сын Джек (Jack).

Недавно Криса спросили, кого он бы взял с собой в долгое путешествие (какое было у его героя в фильме «Пассажиры»). Актер не задумываясь назвал жену и сына.

Анне пришлось бы со мной сложнее.

— Могу представить рядом с собой жену и сына. — Сказал 37-летний Прэтт. — Майкла Джексона вот нет, я бы не смог провести с ним 80 лет... Если бы моя очаровательная жена оказалась со мной на космическом корабле, я был бы просто счастлив. Дженнифер (Лоуренс — партнерша Пратта по фильму «Пассажиры») одна из тех людей, которых я могу представить рядом с собой тоже, но Анна – это было бы замечательно... Она тот человек, с которым мне не пришлось бы скучать. Уверен, Анне пришлось бы со мной сложнее.

Ранее Крис рассказывал, что поверил в Бога после рождения сына, в августе 2012 года. Джек родился раньше срока, и родителям оставалось только молиться о том, чтобы с малышом все было хорошо. Чем они и занимались. Сейчас с мальчиком все в порядке.