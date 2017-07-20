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Татьяна Котова: «Нет в мире никого дороже и роднее»

Певица Татьяна Котова на дне рождения Екатерины Одинцовой, Москва, 13 июля 2017.

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Татьяна Котова: «Нет в мире никого дороже и роднее»
Фото: Пресс-служба
 

Свой 45-й день рождения отпраздновала Екатерина Одинцова на днях. Дресс-код предписывал гостям выбирать золотые и серебряные оттенки, так что вечеринка получилась в прямом смысле слова блестящая. Татьяна Котова появилась на мероприятии в черной мини-юбке и золотистой блузке.

Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» опубликовала в своем Instagram селфи с мамой Мариной Котовой и ее собачкой Джулией. 

Улыбайся, любовь моя, как можно чаще!

— Мне очень нравится идея о том, что отношения с миром складываются точно так же, как складываются отношения с мамой... — Написала звезда, которой сейчас 31 год. — Иногда мы спорим, разъезжаемся по городам, а потом, когда встречаемся, обнимаем друг друга крепко-крепко и понимаем, что нет в мире никого дороже и роднее... И это огромная удача, что между нами всегда любовь, понимание с полуслова-полувзгляда и наша любимая белоснежная Джулия. Улыбайся, любовь моя, как можно чаще!

 
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0 Не нравится 1 Нравится 20.07.2017 Теги: Татьяна Котова

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