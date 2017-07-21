Кит Харингтон: «Именно там я по-настоящему влюбился»

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Звезда сериала «Игра престолов» посетил кинофестиваль «Джиффони». Он приехал в Италию, чтобы сняться в рекламе нового парфюма D&G.

На днях стало известно, что Кит Харингтон и его подруга Роуз Лесли (Rose Leslie) купили загородный дом в английской деревушке. Дом с семью спальнями расположен на восьми гектарах собственной земли, здесь есть конюшня, бассейн и теннисный корт. Недвижимость обошлась паре в 1,75 миллиона фунтов стерлингов. Напомним, что Кит и Роуз начали встречаться пять лет назад, во время съемок «Игры престолов». По сюжету Джон Сноу влюбляется в дерзкую Игритт, и вне съемочной площадки молодые люди также увлеклись друг другом.

Недавно в интервью для журнала L'Uomo Vogue Кит рассказал о том, как влюбился в Роуз в ходе съемок в Исландии:

Эта страна невероятно красива.

— Эта страна невероятно красива, северное сияние волшебно, и именно там я по-настоящему влюбился, – сказал 30-летний Харингтон. — Когда вам кто-то нравится, а затем вам нужно сыграть любовь с этим человеком в рамках шоу, крепко влюбиться очень просто.