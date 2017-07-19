Маша Цигаль: «Размышляла, стоит ли носить реплики»

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Екатерина Одинцова отпраздновала 45-летие на днях. Маша Цигаль появилась на мероприятии с розовыми волосами, которые контрастировали с ярко-зеленым платьем.

Когда-то Цигаль прославилась, выпустив коллекцию бархатных спортивных костюмов. Вскоре аналогичные можно было купить на любом рынке: ее идею мгновенно скопировали. Недавно в колонке для журнала Wday Цигаль порассуждала о том, почему ее удивляет, когда люди покупают копии.

Зоркие глаза папарацци и фанатов тут же разглядели подделку.

— Не так давно размышляла на тему, стоит ли носить реплики, так как в одном из журналов увидела новость о том, что Бритни Спирс появилась на людях с фейковой сумкой от Chanel, — пишет 37-летняя дизайнер. — Зоркие глаза папарацци и фанатов тут же разглядели подделку. Это говорит о том, что даже многомиллионные гонорары известных людей не всегда являются гарантом их выбора в пользу качества. А оригинал — это в первую очередь качество, и с этим не поспоришь! Я не скажу, что это отвратительно или вызывает у меня негодование, нет. Скорее непонимание, недоумение.