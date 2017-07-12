Сьюзен Сарандон: «Я открыта для новых отношений»
Актриса Сьюзен Сарандон (Susan Sarandon) на модном показе, Берлин, Германия, 6 июля 2017.
Я была единственной женщиной в его жизни.
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Обсуждение 6
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а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
13.07.17 07:21
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Классная от причёски до ножек. Талантливая, обожаю. Про ориентацию - вот это заявка. Очень разносторонне развитые люди часто бывают и в этом смысле разносторонними. Хотя, для меня это загадка. Интересно, как это - когда женщина влюбляется .. в женщину. В личность - понимаю. В плане секса - другое .
12.07.17 15:25
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KoshkaЛюбовь очень многогранна, и совсем не обязательно она имела в виду сексуальные отношения. Хотя и в 70 лет секс может интересовать, не спорю.
12.07.17 20:04
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В 70 то лет? Ещё и не такое скажешь. Если это вообще она говорила, а не ей приписывают
13.07.17 03:24
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