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Сьюзен Сарандон: «Я открыта для новых отношений»

Актриса Сьюзен Сарандон (Susan Sarandon) на модном показе, Берлин, Германия, 6 июля 2017.

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Сьюзен Сарандон: «Я открыта для новых отношений»
Фото: GlobalLookPress
 
Сьюзен Сарандон побывала на показе коллекции дизайнера Ванессы Шиндлер (Vanessa Schindler), который прошел в рамках Недели моды в Берлине.
 
Недавно в интервью порталу PrideSource Сарандон сделала скандальное заявление: объявила, что она бисексуальна. 
 
— Да, я открыта для новых отношений, — сказала звезда, которой сейчас 70 лет. — Думаю, можно сказать, что моя сексуальная ориентация не ограничена представителями противоположного пола. Кроме того, я убежденный и закоренелый приверженец моногамии и не могу похвастаться длинным списком любовников. 
 
Также Сьюзен подтвердила слух об актере Филипе Сайере (Philip Sayer), с которым у нее был роман. Сайер скончался в 1989 году. 
 

Я была единственной женщиной в его жизни.

 
— Он был геем, но никогда не рассказывал об этом. Тем не менее, мы любили друг друга во всех смыслах этого слова, я была единственной женщиной в его жизни, — заметила Сарандон.
 
Напомним, что актриса дважды была замужем (официально – только один раз). В отношениях с актером Тимом Роббинсом (Tim Robbins), которые продолжались до 2009 года, она родила двоих сыновей. Также у Сарандон есть дочь Ева Амурри (Eva Amurri) от режиссера Франко Амурри (Franco Amurri). 
 
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0 Не нравится 0 Нравится 12.07.2017 Теги: Сьюзен Сарандон

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