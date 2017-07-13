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Пинк: «Это был первый раз, когда мое сердце было разбито»

Певица Пинк (Pink) с детьми на прогулке в Нью-Йорке, США, 5 июля 2017.

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Пинк: «Это был первый раз, когда мое сердце было разбито»
Фото: GlobalLookPress
 

Папарацци сфотографировали Пинк, когда она гуляла с 6-летней дочерью Уиллоу (Willow), 6-месячным сыном Джеймсоном (Jameson) и мужем, мотогонщиком Кэри Хартом (Carey Hart) в Нью-Йорке. 

Недавно Пинк опубликовала селфи с коллегой Джоном Бон Джови (Jon Bon Jovi) и призналась, что была влюблена в него в детстве. 

Мне было примерно 8 лет.

— Когда он женился, я не выходила из своей комнаты неделю, — заявила Пинк, которой сейчас 37 лет. — Я все еще помню, как ехала домой после гимнастики, я была в машине с мамой, и по радио рассказали, что Джон женился на своей подруге Доротее, с которой раньше учился в школе. Мне было примерно 8 лет. Это был первый раз, когда мое сердце было разбито. Я наорала на его постер, висевший в моей комнате, сняла его и заменила на постер с Себастьяном Бахом. Я рассказала Джону обо всем этом, когда познакомилась с ним. Он сказал «Ты действительно такая сумасшедшая, как о тебе говорят». Все гораздо хуже, Джон. 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 13.07.2017 Теги: Пинк

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Обсуждение 1  

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  • hgn5j4l4exhki
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 13.07.17 07:20
         
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