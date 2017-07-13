Пинк: «Это был первый раз, когда мое сердце было разбито»

Фото: GlobalLookPress

Папарацци сфотографировали Пинк, когда она гуляла с 6-летней дочерью Уиллоу (Willow), 6-месячным сыном Джеймсоном (Jameson) и мужем, мотогонщиком Кэри Хартом (Carey Hart) в Нью-Йорке.

Недавно Пинк опубликовала селфи с коллегой Джоном Бон Джови (Jon Bon Jovi) и призналась, что была влюблена в него в детстве.

Мне было примерно 8 лет.

— Когда он женился, я не выходила из своей комнаты неделю, — заявила Пинк, которой сейчас 37 лет. — Я все еще помню, как ехала домой после гимнастики, я была в машине с мамой, и по радио рассказали, что Джон женился на своей подруге Доротее, с которой раньше учился в школе. Мне было примерно 8 лет. Это был первый раз, когда мое сердце было разбито. Я наорала на его постер, висевший в моей комнате, сняла его и заменила на постер с Себастьяном Бахом. Я рассказала Джону обо всем этом, когда познакомилась с ним. Он сказал «Ты действительно такая сумасшедшая, как о тебе говорят». Все гораздо хуже, Джон.