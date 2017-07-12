Робби Уильямс: «Русская вечеринка закончилась бы больницей»

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Флагманский магазин марки Marc O'Polo открылся в Мюнхене на днях. На вечере в честь открытия побывали певец Робби Уильямс и его супруга актриса Айда Филд (Аyda Field). Знаменитая пара создала лимитированную коллекцию свитшотов к празднованию 50-летия бренда.

В последнем альбоме Уильямса есть песня под названием Party Like a Russian («Веселись, как русский»), к которой артист снял довольно провокационный клип о том, как он видит русские вечеринки. Недавно Робби стал гостем выпуска онлайн-шоу «ОК на связи!». Музыкант ответил на вопросы пользователей соцсети «Одноклассники». Его попросили рассказать, бывал ли он когда-нибудь сам на русских вечеринках.

Я изо всех сил стараюсь вести трезвую жизнь.

— На вечеринках я не был, — ответил певец, которому сейчас 43 года. — То есть я выступал на русских вечеринках, было прекрасно, и, конечно, передо мной в долгу не оставались. Но где-то лет с 20–21 я изо всех сил стараюсь вести трезвую жизнь. И чаще мне это удается, чем наоборот. Так вот, окажись я на русской вечеринке не в качестве приглашенного певца… Ох, я бы с вами здесь уже не сидел. Я, да еще и на полных оборотах, на русской вечеринке… Думаю, все закончилось бы больницей.