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Согдиана: «Во время беременности набрала 30 килограммов»

Певица Согдиана на показе Chapurin for Finn Flare, Москва, 12 марта 2017.

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Согдиана: «Во время беременности набрала 30 килограммов»
Фото: Пресс-служба

Показ Chapurin for Finn Flare сезона осень-зима 2017/2018 состоялся на днях в рамках Mercedez-Benz Fashion Week Russia. В числе прочих гостей на шоу побывала певица Согдиана, редкий гость на светских мероприятиях. 

У 33-летней Согдианы растут двое сыновей. Но выглядит она так же, как до первой беременности. Недавно в интервью для журнала «Аргументы и факты» певицу спросили, занимается ли она спортом. 

По жизни я очень активный человек.

— Я очень благодарна своей генетике за то, что никогда не сидела на диетах, — сказала артистка. — Во время второй беременности я набрала целых 30 килограммов, которые в итоге ушли сами собой. По жизни я очень активный человек, поэтому избавиться от лишнего веса мне удаётся достаточно просто. У меня дома нет весов, набранные килограммы я ощущаю по одежде. Если вижу, что джинсы стали туговаты, то недели две не ем хлеб, манты и пельмени. И это работает! Что касается спорта... Всё детство я просидела за фортепиано, поэтому спортом не занималась. Сейчас хожу в фитнес-клуб: занимаюсь в тренажёрном зале, на групповых тренировках.

 
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0 Не нравится 2 Нравится 15.03.2017 Теги: согдиана

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