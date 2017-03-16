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Сати Казанова: «У нас были очень трепетные отношения»

Певица Сати Казанова на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, 12 марта 2017.

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Сати Казанова: «У нас были очень трепетные отношения»
Фото: Пресс-служба

Сати Казанова посетила один из показов Mercedez-Benz Fashion Week Russia. На певице было приталенное графитового оттенка платье с принтом, изображающем звезды и месяцы. 

34-летняя Казанова признавалась журналистам, что она очень влюбчивая. Раскрывать подробности о своей личной жизни она отказывается. Но в интервью для Womanhit.ru Сати согласилась рассказать о своей первой любви: 

Он захотел заточить меня в клетку.

— Его звали Анзор, и сейчас, к сожалению, его уже нет в живых, — вспоминала звезда. — Мы встречались, у нас были очень трепетные отношения. Я ждала его из армии, он пришел и сразу подался в ваххабиты. Говорил: «Все будет замечательно, мы с тобой поженимся, родим детей и будем жить по законам шариата». Я испугалась и сказала: «Ой, нет. Я решила, что уеду в Москву и стану певицей». (Смеется.) Конечно, он был очень обижен на меня, мы расстались. Прошло пять лет, он женился, родились дети, и… его убили в одной из перестрелок.

По словам Сати, таким было первое предложение руки и сердца, которое она получила. 

— И меня оно напугало, — продолжила артистка. — Я ведь мечтала о сцене, только-только обретала крылья. А он захотел заточить меня в клетку.

 
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2 Не нравится 0 Нравится 16.03.2017 Теги: Сати Казанова

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