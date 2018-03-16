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Согдиана: «У меня получилась интернациональ­ная семья»

Певица Согдиана на Российской неделе моды, Москва, 12 марта 2018.

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Согдиана: «У меня получилась интернациональ&shy;ная семья»
Фото: Пресс-служба

Согдиана пришла на показ капсульной коллекции Dasha Gauser for Mary Kay® в черно-серебристом костюме бренда Demurya.

Первый муж Согдианы, индус по имени Рам Говинд, был буддистом, а второй, дагестанский олигарх Башир Куштов, мусульманином. В каждом браке певица родила по сыну. Недавно в интервью порталу Mir24.tv артистка рассказала, что, по ее мнению, религий много, но каждая из них по-своему обращается к одному и тому же Богу. 

Есть разные веры, но всё это об одном.

— У меня получилась интернациональная семья, — сказала 34-летняя Согдиана. — Я росла в Узбекистане, при этом сама я – украинка. И вообще я не разделяю людей по национальности и вере. Да, есть разные веры, но всё это об одном, хоть и на разных языках. Мы перед сном с сыновьями общаемся, и младший — Микаил — говорит: «Я сейчас молитву прочитаю». И читает мусульманскую молитву. Я говорю: «Молодец, сынок!». А второй — Арджун — лежит и не знает, что ему делать. Я говорю: «А ты помолись, как папа тебя учит». И он прочитал свою, очень красивую молитву. А я прочитала свою, православную. И говорю: «Вот видите, мы семья, мы одно целое, ты сейчас высказал свою благодарность Богу по-своему, а ты то же самое сказал на другом языке. Но смысл один и тот же».

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 16.03.2018 Теги: согдиана

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