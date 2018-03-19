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Анастасия Макеева: «Хочу родить ребенка»

Актриса Анастасия Макеева на Российской неделе моды, Москва, 12 марта 2018.

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Анастасия Макеева: «Хочу родить ребенка»
Фото: Пресс-служба

Анастасия Макеева появилась на Mercedes Benz Fashion Week Russia в маленьком черном платье с модной кружевной оторочкой. 

Недавно в интервью «Московскому комсомольцу» Макеева призналась, что работа уже не главное в ее жизни: она избалована режиссерами, хорошими фильмами. Гораздо больше ей сейчас хочется создать семью. 

Не состоялась моя семья.

— Когда меня спрашивают, какую роль я бы хотела сыграть, отвечаю: «Роль матери. Хочу родить ребенка», — призналась 36-летняя звезда. — Не состоялась моя семья. Я хотела одного, мой бывший муж — другого. 

По словам Анастасии, она пока не встретила мужчину мечты.  

— Я просто женщина, которая хочет быть женщиной, а не ломовой лошадью, которая стремится всюду сняться и заработать, — продолжила Макеева. — Я подустала и готова отказаться от чудесных материальных благ, чтобы состояться как женщина. Во всех фильмах не снимешься, во всех спектаклях не сыграешь, всех денег не заработаешь. Не хочу произносить пошлых слов о том, что я в поиске. Я в новом статусе женщины, для которой приоритетна семья. Надеюсь, что все у меня состоится.

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 19.03.2018 Теги: Анастасия Макеева

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