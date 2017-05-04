Кэти Перри: «Уловки со мной не работают»

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На afterparty бала Met Gala Кэти Перри появилась наряде Ulyana Sergeenkо Couture. На певице было персикового оттенка боди, розовый блестящий кейп, а также чулки и подтяжки.

Недавно Перри рассталась с Орландо Блумом (Orlando Bloom). Теперь она вновь свободна, и у ее поклонников появился шанс. По словам звезды, часто мужчины допускают глупые ошибки, пытаясь ухаживать за ней.

Предпочитаю мужчин, которые после первой встречи звонят мне сами.

— К сожалению, я не люблю все эти любовные игры, и уловки со мной не работают — в отличие от большинства, — со смехом сказала 32-летняя Кэти в интервью журналу Glamour. — Предпочитаю мужчин, которые после первой встречи, не откладывая, звонят мне сами. Меня раздражают все эти дурацкие правила вроде «позвонить на третий день после свидания» — что за бред?!

А еще Перри обращает внимание на зубы мужчин:

— Самое важное — зубы! Плевать, кривые они или нет. Главное, чтобы парень их чистил. Вообще люблю чистоплотных мужчин.