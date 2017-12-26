Сергей Жуков: «Есть вполне конкретная мечта»

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На премьеру новогоднего шоу «Трансформеры. Тайна посоха Деда Мороза» в Музее восстания машин Сергей Жуков пришел со старшим сыном Энджелом.

Семья солиста группы «Руки Вверх!» и бывшей солистки группы «ВИА Сливки» Регины Бурд выглядит идеальной. У пары растут трое детей, Сергей посвящает жене стихи. Недавно в интервью журналу Hello! певец рассказал о том, каким он видит свое будущее примерно через 20 лет.

На третьем этаже живу я, Регина и ее личный психолог.

— По этому поводу у меня есть вполне конкретная мечта. Это красивый дом у реки, окруженный многовековыми соснами, — сказал Жуков, которому сейчас 41 год. — На первом этаже живут наши дети, которых очень много, со своими семьями. На втором — кабинеты и комнаты для учителей, гимнастические залы, кружки. А на третьем этаже живу я, Регина и ее личный психолог. Ибо, чтобы терпеть меня столько лет, нужна профессиональная помощь. (Смеется.)