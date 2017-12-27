Анита Цой: «Уже 20 лет я борюсь с лишним весом»

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Вечер Top Hit Christmas Party прошёл в московском клубе Yota Arena на днях. Руководитель портала Tophit.ru Tophit.ru Игорь Краев, генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов, основатель и продюсер Velvet Music Алёна Михайлова и певица Анита Цой подвели музыкальные итоги года.

Когда-то Анита растолстела после родов. Она весила больше ста килограммов. Сейчас певица ведет шоу «Свадебный размер» на телеканале «Домашний». Недавно во время съемок очередного сезона Цой обнаружила, что набрала целых 8 килограммов лишнего веса.

За эти месяцы съемок я поправилась на 8 килограммов.

— Эти съемки стали для меня очень непростыми, — призналась Анита, которой сейчас 46 лет, в интервью журналу «7 Дней». — Вот уже около 20 лет я борюсь со своим лишним весом. Когда я начинала вести шоу «Свадебный размер», мне казалось, что я могу дать любой совет. Но оказалось, что все не так просто. В этом году мне перевалило за 45. И у меня начались женские гормональные изменения. За эти месяцы съемок я поправилась на 8 килограммов. Я и предположить не могла, что, пока мои «толстячки» будут худеть, в это время я начну гормональное лечение и буду «разбухать» у всех на глазах. Жизнь есть жизнь. И нам придется иногда терпеть поражения. Но на то мы и герои сами для себя, если умеем взять себя в руки. Каждый участник нашей программы сегодня для меня пример. Пример, за которым теперь пойду я!