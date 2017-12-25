Ева Польна: «Поп-сцена вернулась к трэшу 90-х годов»

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На днях в «Музее Восстания машин» состоялась своеобразная кибер-елка. На мероприятии побывала 42-летняя Ева Польна, которая привела на мероприятие 12-летнюю Эвелину и 10-летнюю Амалию.

Недавно в интервью журналу «Подмосковье сегодня» Польна пожаловалась на состояние современного шоу-бизнеса. По мнению певицы, в эстраде царит шутовство.

Сегодня снова популярно шутовство и фрики всех мастей.

— Российская поп-сцена вернулась по кругу к трэшу 90-х годов, — говорила звезда. — К обновленному трэшу. Сегодня снова популярно шутовство и фрики всех мастей, дешевый эстрадный поп и рэпо-шансон. Если тебе не от 12 до 25 или не от 60 плюс, если тебе важна красивая лирика на русском языке и музыка, то, за исключением нескольких артистов, слушай смело аудиокниги. Или тишину.

Что касается своей собственной эволюции на сцене, Ева полагает, что она повзрослела, и это отразилось на ее творчестве:

— Я выросла. Во всех смыслах этого слова. Я вышла на сцену наивной, романтичной девчонкой, исполняющей песни о большой и чистой космической любви. Я повзрослела.