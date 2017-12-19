Сергей Шнуров: «Все стремится к порнографии»

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На днях в Кремлевском Дворце вручали Российскую Национальную Музыкальную премию. Помио Сергея Шнурова гостями мероприятия стали Валерия и Иосиф Пригожин, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Филипп Киркоров и другие.

Недавно корреспондент газеты «Коммерсант» спросил лидера группы «Ленинград», почему он предпочитает Instagram другим социальным сетям.

Время Instagram подходит в концу.

— Я не проводил какой-то специальный анализ, — начал объяснять 44-летний музыкант. — Это мне Ника Белоцерковская как самый главный двигатель всех информационных технологий в нашей компании навязала Instagram. Я завел его как забаву. Первые пару недель я вообще не знал, нужно мне это или нет. На определенном этапе меня это бесспорно увлекло. Но сейчас я вижу, что время Instagram подходит в концу. Это уже какое-то позавчера... Нет, пока еще все же вчера. Instagram сам по себе исчерпан. Все уже сделали все, что там можно было сделать. Судя по тому, что самая яростная вирусная реклама в Instagram сейчас идет на тему интим-услуг, Instagram становится самим собой. Если на какой-либо интернет-платформе появляется порнография, значит, эта платформа приближается к полной самореализации. Все стремится к порнографии. Когда приходит порнография, это значит, что наступило время для чего-то следующего.