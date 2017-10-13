Натали Портман: «Весь мой дом пахнет цветами»

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Гала-концерт проекта L.A. Dance Project состоялся в Лос-Анджелесе на днях. Один из организаторов проекта – хореограф Бенджамин Мильпье (Benjamin Millepied), супруг Натали Портман. Звезда поддержала мужа, появившись на празднике в пышном черном платье Dior.

Недавно в интервью для журнала Elle Натали рассказала о хобби своего мужа. Оказывается, он увлекается садоводством.

Обожаю, как пахнут мои дети, — это самый любимый запах.

— Весь мой дом пахнет цветами, — сказала Портман, которой сейчас 36 лет. — Муж — настоящий садовод. На заднем дворе у нас растет жасмин, флердоранж и розмарин, которые наполняют своим благоуханием воздух. В детстве я однажды оказалась на апельсиновой плантации в Израиле. Помню, ходила и вдыхала аромат цветов. Это было чудесно. Я, разумеется, обожаю, как пахнут мои дети, — это самый любимый запах.

В феврале этого года Натали родила дочку Амалию (Amalia). Теперь у нее двое детей. По словам актрисы, после рождения малышки у нее появилось новое понимание любви:

— Мне однажды кто-то сказал, что, отдавая любовь, ты ничего не теряешь, а лишь обретаешь еще больше любви взамен. Я думаю, это как материнское молоко: чем активнее кормишь грудью, тем обильнее оно выделяется. Удивительное явление.