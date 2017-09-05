Сати Казанова: «Я некорректно подошла к занятиям»

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Звездный дуэт телеведущей Юлии Барановской и певицы Сати Казановой открыл 29-ю модную выставку Collection Première Moscow.

34-летняя Казанова увлекается йогой. Недавно она обнаружила, что у нее тройной сколиоз (искривление позвоночника в форме буквы S), и что ей можно делать далеко не все асаны и упражнения. Певица написала о своей проблеме в Instagram.

Лишь бы поздно не было.

— Йога - мое все! — рассказывает Сати. — И для меня это слово значит не только пыхтеть на коврике, скручиваясь в «бараний рог». А что касается физического аспекта, проблема была лишь в том, что я подошла некорректно к занятиям с самого начала. (Не осознанный подход, юношеский максимализм и всё такое прочее). Мои занятия возобновятся, но уже в терапевтическом направлении. То есть, скрутки, стойки на голове, поза плуга и всё, что является опасным при сколиозе, я выполнять в ближайшее время не буду. И в спортзал продолжу ходить, но с тем же условием - бдительно отслеживая положение спины, не перегружая её. Ещё одно уточнение: даже тройной сколиоз (выглядит, как S) не столь заметен и критичен, если не быть внимательным к своему телу. Это уже потом, когда начнутся серьезные проблемы в виде грыжи, горбов, остеохондроза и разных тяжело обратимых процессов, спина даст о себе знать! Лишь бы поздно не было. Я же особо ничего не чувствовала, кроме лёгкого дискомфорта в пояснице... Сделав снимки, увидела картину как она есть.