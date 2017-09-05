Любовь Толкалина: «Тебя, таку фигуристу, муж-то бросил!»
Актриса Любовь Толкалина на fashion-выставке CPM, Москва, 31 августа 2017.
Помимо Любови Толкалиной на выставке Collection Première Moscow побывали Сати Казанова, Юлия Барановская, Светлана Камынина, Екатерина Одинцова, Анна Горшкова и многие другие.
Недавно Толкалина продемонстрировала в Instagram свою фотографию в бикини. Фигура у актрисы безупречная – есть, чем похвастаться. Но ее тут же начали обвинять в том, что в ее возрасте не стоит публиковать такое. Начались препирательства. Исчерпав все аргументы, хейтеры начали писать о том, что не смотря на свою замечательную фигуру, Любовь не замужем. 39-летняя актриса написала ответ критикам:
Это так глубоко внутри народа сидит!!!
— Я читаю комменты к утреннему, чем-то всех задевшему, полосатому посту и один за другим удаляю пользователей моей страницы и посты с текстом «Посмотри на себя, селедка, с толстыми, пузатыми, такими-растакими мужья-то всю жизнь живут, а тебя, таку фигуристу, муж-то бросил!» Ну... не могу я равнодушно это читать. Обидно мне как-то. Не за себя, за всех женщин обидно. За всех мужчин. Вообще за людей. Опять по старой — если расстались, значит, муж бросил... Почему он бросать-то должен? Почему так принято? Ну чесснслово - бывает миллион, миллиард разных других причин, по которым расстаются люди. Почему всегда муж-то бросает в этой примитивной версии? Почему он всегда мерзавец-то? И почему всегда «Эх ты, мужа упустила, теперь ты без него никто и ничто»? Просто волосы дыбом! Это так глубоко внутри народа сидит!!!
Напомним, что Толкалина более десяти лет прожила с режиссером Егором Кончаловским.
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Обсуждение 3
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---блин как же достали эти "разведенки" публикующие фотки в бикини и т.п. а потом обижающиеся на всех и вся! ну не публикуйте ничего, а на фаши фотки в бикине и без чессно слово надоело читать, у некоторых СМИ просто заголовки ЛЮБОВЬ ТОЛКАЛИНА В БИКИНи, тьфу! да хоть в Пекине!
06.09.17 09:49
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УхХороша то как Любаша))
05.09.17 23:53