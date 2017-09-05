Любовь Толкалина: «Тебя, таку фигуристу, муж-то бросил!»

Фото: Пресс-служба

Помимо Любови Толкалиной на выставке Collection Première Moscow побывали Сати Казанова, Юлия Барановская, Светлана Камынина, Екатерина Одинцова, Анна Горшкова и многие другие.

Недавно Толкалина продемонстрировала в Instagram свою фотографию в бикини. Фигура у актрисы безупречная – есть, чем похвастаться. Но ее тут же начали обвинять в том, что в ее возрасте не стоит публиковать такое. Начались препирательства. Исчерпав все аргументы, хейтеры начали писать о том, что не смотря на свою замечательную фигуру, Любовь не замужем. 39-летняя актриса написала ответ критикам:

Это так глубоко внутри народа сидит!!!

— Я читаю комменты к утреннему, чем-то всех задевшему, полосатому посту и один за другим удаляю пользователей моей страницы и посты с текстом «Посмотри на себя, селедка, с толстыми, пузатыми, такими-растакими мужья-то всю жизнь живут, а тебя, таку фигуристу, муж-то бросил!» Ну... не могу я равнодушно это читать. Обидно мне как-то. Не за себя, за всех женщин обидно. За всех мужчин. Вообще за людей. Опять по старой — если расстались, значит, муж бросил... Почему он бросать-то должен? Почему так принято? Ну чесснслово - бывает миллион, миллиард разных других причин, по которым расстаются люди. Почему всегда муж-то бросает в этой примитивной версии? Почему он всегда мерзавец-то? И почему всегда «Эх ты, мужа упустила, теперь ты без него никто и ничто»? Просто волосы дыбом! Это так глубоко внутри народа сидит!!!

Напомним, что Толкалина более десяти лет прожила с режиссером Егором Кончаловским.