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Ольга Филиппова: «Характером дочь похожа на папу»

Актриса Ольга Филиппова на fashion-выставке CPM, Москва, 30 августа 2017.

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Ольга Филиппова: «Характером дочь похожа на папу»
Фото: Пресс-служба

В Москве проходит 29-тая восточноевропейская fashion-выставка CPM – Collection Première Moscow. В день открытия мероприятие посетила актриса Ольга Филиппова. 

Дочери Филипповой и Владимира Вдовиченкова Веронике сейчас 12 лет. По словам актрисы, девочка похожа на нее внешне, а характером — на отца. 

Я ей постоянно повторяю: «Ты моя красавица».

— Внешне Вероника с каждым годом становится все больше похожей на меня, — сказала 40-летняя Филиппова в интервью журналу «7 Дней». — И я ей постоянно повторяю: «Ты моя красавица». Наверное, потому что сама не так часто слышала это от мамы и долго не чувствовала себя особо привлекательной, да и влюблялись в меня одни дурачки, как мне тогда казалось... Только когда подросла, вдруг стала резко замечать мужское внимание. Классе в десятом даже ходила в Школу моделей, что тогда было безумно популярно, научилась там правильно ходить, самооценка повысилась... Я в детстве была закрытая в общении с родителями, а Вероника с удовольствием рассказывает, какие мальчики ей нравятся, с кем дружит. Своей открытостью она больше похожа на папу. И вообще — по характеру. Оба упорные, у них неординарное логическое мышление, все раскладывают по полочкам. У дочки любимый урок — математика, которую я терпеть не могла. Вероника, как и ее отец, очень серьезная — оба не любят, когда над ними подшучивают, могут даже обидеться.

Напомним, что в 2014 году Владимир Вдовиченков и Ольга Филиппова расстались после 10 лет совместной жизни. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 04.09.2017 Теги: Ольга Филиппова

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