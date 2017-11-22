Сати Казанова: «Поразительно, как сблизились наши семьи»

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Сати Казанова посетила показ новой коллекции Natalia Gart. Мероприятие состоялось в Колонном зале Дома Союзов.

Недавно Сати стала замужней женщиной. Свадьбу сыграли целых три раза: сначала была вечеринка для друзей в Москве, потом свадьба с родственниками Казановой на Кавказе, а после — торжество на родине жениха, в Италии. В интервью журналу Hello! певица призналась, что ее семья и семья Стефана Тиоццо очень подружились.

Мы обсуждали все: политику, религию, культуру.

— На самом деле мне очень повезло, что я встретила на своем пути такую прекрасную семью, которая так замечательно приняла меня и моих родителей, — сказала 35-летняя Казанова. — Все пять дней, что мы провели в Италии, мы без устали разговаривали. Благодаря тому что моя сестра Мадина прекрасно знает итальянский, а отец Стефано — английский, у нас не было трудностей перевода. Мы обсуждали все: политику, религию, культуру. Помню один очень трогательный момент. Как-то вечером отец Стефано предложил пройти в холл, где у них стоит рояль, чтобы Кристиано, старший брат мужа, нам что-нибудь сыграл. И когда он начал играть, все замерли. Дети на протяжении 15 минут даже не шевелились. После того как Кристиано закончил играть, мой отец подошел к нему, обнял и сказал: "В твоей музыке я чувствую Бога и его любовь". Это поразительно, насколько сблизились наши семьи.