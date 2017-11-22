Софи Лорен: «Врач сказал, что у меня не будет детей»

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София Лорен получила почетный приз Международного кинофестиваля Альмерии. Актриса появилась на красной ковровой дорожке в расшитом бисером брючном костюме.

Недавно Софи выпустила автобиографию под названием «Вчера, сегодня, завтра. Моя жизнь». В ней она подробно описывает и радостные, и печальные события из своего прошлого. В частности, Лорен призналась, что у нее было два выкидыша перед тем, как ей удалось родить первого ребенка.

«Мой гинеколог, считавшийся лучшим в своей области, мне не помог, — пишет 83-летняя Софи. — Скорее наоборот».

Как-то в самом начале беременности у актрисы начались схватки. Позвонили врачу.

«Великий светило и пальцем не пошевелил, он лишь спесиво заявил с высоты своего авторитета: "Ну а вы что хотели, дайте ей ромашкового чая, поговорим завтра"», — продолжила рассказ звезда. — Несмотря на его равнодушный ответ, мы помчались в больницу и нашли его, когда он уже выходил к коктейлю. "Это всего лишь временное недомогание", — заключил он, закрывая за собой дверь, с развевающимся халатом поверх кашемирового свитера.

Через несколько часов Лорен потеряла ребенка. Врач приехал и вместо того, чтобы извиниться за бездействие, сказал, что Софи в любом случае бесплодна.

«Синьора, у вас красивые бедра, но у вас никогда не будет детей».

«Он приехал с невозмутимым видом около шести и заявил, мягко выражаясь, trenchant — хамовато: "Синьора, у вас, безусловно, красивые бедра, вы красивейшая женщина, но у вас никогда не будет детей"».

Позже другой специалист выяснил, что проблема была в недостатке эстрогена, и как только уровень этого гормона повысили, Лорен наконец стала мамой. У актрисы двое сыновей.