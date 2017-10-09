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Сати Казанова: «Как при таком графике еще и замуж выйти?»

Сати Казанова и ее жених Стефано Тиоццо на праздновании дня рождения, Москва, 2 октября 2016.

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Сати Казанова: «Как при таком графике еще и замуж выйти?»
Фото: Пресс-служба

На днях Казанова отметила 35-й день рождения в ресторане La Provincia. Жених Сати, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, неожиданно для нее прилетел в Москву, чтобы поздравить красавицу. 

В конце прошлой недели появились слухи, что Казанова уже вышла замуж. Экс-солистка группы «Фабрика» опровергла эту сплетню. По словам звезды, у нее просто не было времени, чтобы устроить церемонию.

С раннего утра до позднего вечера находилась на занятиях и съемках.

— Четвертого октября, когда, как мне приписывают, я выходила замуж, я с раннего утра до позднего вечера находилась на занятиях и съемках: в десять часов утра выехала из дома, в 12 часов была у своего педагога по вокалу Марии Струве, мы занимались до 15 часов, — рассказывала Сати корреспонденту журнала Woman’s Day. — Сразу после этого я поехала на съемки на канале МУЗ-ТВ, потом из-за пробок не успела на съемки на канале ТНТ, но успела на съемки на Первом канале, где записывали программу, посвященную мне в честь моего 35-летия. Дорогие друзья, сами подумайте, как при таком насыщенном графике еще и замуж успеть выйти? 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 09.10.2017 Теги: Сати Казанова

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