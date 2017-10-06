Катя Лель: «Она у меня мечтает стать певицей»

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На днях в Vegas City Hall состоялась премьера обновленной версии циркового спектакля «Калейдоскоп фантазий». Мероприятие посетили певицы Катя Лель, Согдиана и Леся Ярославская. Катя Лель появилась с дочкой Эмилией, которой сейчас 8 лет.

По словам Лель, ее дочь любит быть в центре внимания. В интервью журналу «Собеседник» звезда сказала, что Эмилия хочет пойти по ее стопам.

Рассказываю, что у артистов непростая жизнь, что все дается большим трудом.

— Она у меня мечтает стать певицей. – Рассказывала 43-летняя Лель. – Но я ее отговариваю, рассказываю, что у артистов непростая жизнь, что все дается большим трудом. Но бесполезно. Она отвечает: «Ну, ты же поешь. Почему я не смогу?» Поэтому я сдалась и решила: пусть учится, набирается профессионализма. А там посмотрим.

Девочка отлично учится в школе. Кроме того, она изучает английский язык на дополнительных занятиях и ходит на танцы. А с этого года дочка Лель еще и посещает музыкальную школу. Поэтому артистка забрала малышку из школы Аллы Пугачевой, куда та ходила в прошлом году.

— У Эмилии большая нагрузка сейчас, ведь, помимо этого, она с трех лет учит английский язык, еще и на танцы ходит, поэтому пришлось отказаться от учебы у Аллы Борисовны, — объяснила Катя.