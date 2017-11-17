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Джиджи Хадид: «Мой метаболизм круто изменился»

Модели Джиджи и Белла Хадид на церемонии вручения наград, Нью-Йорк, США, 13 ноября 2017.

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Джиджи Хадид: «Мой метаболизм круто изменился»
Фото: GlobalLookPress

Джиджи Хадид (Gigi Hadid) получила награду журнала Glamour в номинации «Модель года». На церемонии она появилась с сестрой Беллой (Bella).

Недавно 22-летняя звезда призналась в интервью американскому Elle, что страдает от болезни Хашимото — хронического воспалительного заболевания щитовидной железы. Из-за этого у нее «скачет» обмен веществ и она то набирает вес, то быстро его теряет.

Я уже два года борюсь с заболеванием.

— За последний год мой метаболизм круто изменился, — сказала Джиджи. — Мне диагностировали болезнь Хашимото, это заболевание щитовидной железы. На данный момент я уже два года борюсь с заболеванием, поэтому я не хотела сбрасывать вес перед шоу Victoria's Secret. Я просто хотела, чтобы в нужных местах у меня были мышцы и чтобы моя фигура выглядела привлекательно.

При этом мать Джиджи, сестра Белла (Bella) и брат Анвар (Anwar) страдают от болезни Лайма. Это инфекционное заболевание. Основной переносчик возбудителя болезни — иксодовый клещ, распространенный во многих странах, включая Америку и Россию.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 17.11.2017 Теги: Джиджи Хадид

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