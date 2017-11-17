Джиджи Хадид: «Мой метаболизм круто изменился»
Модели Джиджи и Белла Хадид на церемонии вручения наград, Нью-Йорк, США, 13 ноября 2017.
Джиджи Хадид (Gigi Hadid) получила награду журнала Glamour в номинации «Модель года». На церемонии она появилась с сестрой Беллой (Bella).
Недавно 22-летняя звезда призналась в интервью американскому Elle, что страдает от болезни Хашимото — хронического воспалительного заболевания щитовидной железы. Из-за этого у нее «скачет» обмен веществ и она то набирает вес, то быстро его теряет.
Я уже два года борюсь с заболеванием.
— За последний год мой метаболизм круто изменился, — сказала Джиджи. — Мне диагностировали болезнь Хашимото, это заболевание щитовидной железы. На данный момент я уже два года борюсь с заболеванием, поэтому я не хотела сбрасывать вес перед шоу Victoria's Secret. Я просто хотела, чтобы в нужных местах у меня были мышцы и чтобы моя фигура выглядела привлекательно.
При этом мать Джиджи, сестра Белла (Bella) и брат Анвар (Anwar) страдают от болезни Лайма. Это инфекционное заболевание. Основной переносчик возбудителя болезни — иксодовый клещ, распространенный во многих странах, включая Америку и Россию.