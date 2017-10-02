Сара Джессика Паркер: «Я разочарована»

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В Нью-Йорке состоялась звездная вечеринка NYC Ballet в честь открытия нового театрального сезона. Сара Джессика Паркер появилась на мероприятии с супругом Мэттью Бродериком (Matthew Broderick). На ней было темно-синее платье собственного бренда SJP.

В следующем году сериалу «Секс в большом городе» исполнится 20 лет. Продюсеры собирались снять к этому юбилею третий полнометражный фильм о приключениях Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды. Но недавно на проекте пришлось поставить крест. Об этом рассказала публике Паркер:

Работа над проектом была заморожена после требований Ким Кэттролл.

— Мы перестали работать над фильмом, — сказала звезда, которой сейчас 52 года. — Я разочарована, у нас был красивый, душераздирающий и одновременно радостный сценарий, но работа над проектом была заморожена после требований Ким Кэттролл к Warner Bros.

Выяснилось, что актриса, сыгравшая роль Саманты, поставила киностудии условие: если они не помогут реализовать ее собственные проекты (Кэттролл в последнее время занимается продюсированием), она не станет сниматься в их новом фильме. В Warner Bros отказали Ким и свернули проект третьего «Секса в большом городе».

Впрочем, у Кэттрол (Kim Cattrall) есть своя версия развития событий. Через день после высказывания Паркер она заявила, что никогда не собиралась сниматься в новой картине.

— Единственное «требование», которое я когда-либо выдвигала — мое открытое нежелание сниматься в 3-м фильме… И это было еще в 2016 году, — написала Ким в Твиттере.