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Принц Гарри: «Беременность Кейт —- огромное счастье»

Принц Гарри (Prince Harry) и Мелания Трамп (Melania Trump), Торонто, Канада, 24 сентября 2017.

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Принц Гарри: «Беременность Кейт —- огромное счастье»
Фото: GlobalLookPress

На днях британский принц Гарри познакомился с первой леди США Меланией Трамп. Они пообщались во время церемонии открытия спортивных состязаний для солдат-инвалидов Invictus Games («Игры непокоренных»). Соревнования проводятся под патронажем принца, первые игры прошли в Лондоне.

Герцогиня Кэтрин (Cathrine) ждет третьего ребенка. Появление еще одного наследника у принца Уильяма (William) отодвигает Гарри на еще одну строчку в рейтинге претендентов на британский престол. Теперь Гарри станет шестым в очереди на трон после своего отца, принца Чарльза, а также принца Уильяма и его детей. Недавно журналисты попросили Гарри прокомментировать новость о скором появлении еще одного племянника или племянницы:

Я уверен, что с ней все в порядке.

— Фантастически, здорово, огромное счастье для всех, — сказал 33-летний Гарри. — Хотя я не видел Кэтрин некоторое время, я уверен, что с ней все в порядке.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 29.09.2017 Теги: принц гарри

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