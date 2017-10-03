Моника Беллуччи: «Интересных женских ролей стало больше»

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На кинофестивале в Сан-Себастьяне Моника Беллуччи получила очередную награду. Ей присудили премию Donostia Award за вклад в развитие кинематографа. Актриса вышла на сцену в плиссированном платье Valentino пыльно-розового цвета со шлейфом.

Актрисы в возрасте часто жалуются, что им сложно найти работу: роли пишут в основном для молодых девушек. Недавно в интервью для Lenta.ru Беллуччи напомнила о том, что раньше ситуация была еще хуже.

Многим великим актрисам с этим не так везло.

— Многим великим актрисам с этим не так везло: их переставали снимать, как только они выходили из молодого возраста: Лорен, Лоллобриджида и так далее, — сказала Моника, которой сейчас 53 года. — Но мы живем в такое время, когда интересных женских ролей в принципе стало намного больше — для любого возраста. И хватает прекрасных актрис, которые доказывают, что можно поражать воображение, оставаться привлекательными, открывать новые темы и после 40, и после 50, и после 60. Меня пока, к счастью, тоже зовут на все новые и новые роли, часто такие глубокие, зрелые, взрослые, какие я не могла себе представить и не надеялась получить еще 10 лет назад.