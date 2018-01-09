Сара Джессика Паркер: «Хватит молчания»

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Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер появилась на церемонии вручения наград «Золотой глобус» в платье от Dolce & Gabbana и туфлях собственного бренда.

Несколько дней назад Сара Джессика опубликовала в своем Instagram картинку с надписью «Мы хотим, чтобы все, кто пережил сексуальное насилие, были услышаны, чтобы им верили, и чтобы они знали, что преступник будет наказан». Таким образом актриса призывает своих подписчиков присоединяться к движению Time’s Up Now. Лицами новой организации наряду с Паркер пожелали стать почти все актрисы, которые побывали на красной ковровой дорожке Golden Globe Awards.

Хватит терпеть дискриминацию, приставания и оскорбления.

«Я солидарна с женщинами в каждой индустрии, — написала Сара Джессика, которой сейчас 52 года. — Хватит молчания. Хватит ожидания. Хватит терпеть дискриминацию, приставания и оскорбления. Подпишитесь под петицией и пожертвуйте денег в фонд юридической защиты Time’s Up Now».