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Сара Джессика Паркер: «Хватит молчания»

Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) на Golden Globe Awards, Лос-Анджелес, США, 7 января 2018.

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Сара Джессика Паркер: «Хватит молчания»
Фото: GlobalLookPress
Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер появилась на церемонии вручения наград «Золотой глобус» в платье от Dolce & Gabbana и туфлях собственного бренда.
 
Несколько дней назад Сара Джессика опубликовала в своем Instagram картинку с надписью «Мы хотим, чтобы все, кто пережил сексуальное насилие, были услышаны, чтобы им верили, и чтобы они знали, что преступник будет наказан». Таким образом актриса призывает своих подписчиков присоединяться к движению Time’s Up Now. Лицами новой организации наряду с Паркер пожелали стать почти все актрисы, которые побывали на красной ковровой дорожке Golden Globe Awards.
 

Хватит терпеть дискриминацию, приставания и оскорбления.

 
«Я солидарна с женщинами в каждой индустрии, — написала Сара Джессика, которой сейчас 52 года. — Хватит молчания. Хватит ожидания. Хватит терпеть дискриминацию, приставания и оскорбления. Подпишитесь под петицией и пожертвуйте денег в фонд юридической защиты Time’s Up Now». 
 
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0 Не нравится 0 Нравится 09.01.2018 Теги: Сара Джессика Паркер

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