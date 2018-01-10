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Хью Грант: «Нет, нет и еще раз нет браку!»

Актер Хью Грант (Hugh Grant) с подругой на Golden Globe Awards, Лос-Анджелес, США, 7 января 2018.

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Хью Грант: «Нет, нет и еще раз нет браку!»
Фото: GlobalLookPress

Хью Грант устроил маленькую сенсацию на церемонии вручения «Золотых глобусов». Он появился на мероприятии со своей возлюбленной, шведским телепродюсером Анной Эберштейн (Anna Eberstein), и было заметно, что женщина беременна. Это стало неожиданностью для поклонников актера.  

У 35-летней Эберштейн и 57-летнего Гранта уже есть двое детей. Маленький Джон (John) родился в 2012 году, а дочь, имя которой пара все еще скрывает, появилась в 2015 году. Также у актера есть двое детей от отношений с сотрудницей китайского ресторана Тинглан Хонг (Tinglan Hong).
Грант никогда не был женат официально и не собирается жениться.

Люди так часто ошибаются!

— Я еще могу понять целесообразность брака, если вы нашли человека, который на 100 процентов «ваш». Тогда семья — это уютно и прекрасно, — рассуждал актер в одном из последних интервью. — Но... люди так часто ошибаются! Думаю ли я, что человеческие существа предназначены для 40-летних моногамных отношений? Нет, нет и еще раз нет! Кто сказал, что это возможно? Только Библия. Но при этом никто и никогда не говорил, что все это хорошая идея.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2018 Теги: Хью Грант

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