Хью Грант: «Нет, нет и еще раз нет браку!»

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Хью Грант устроил маленькую сенсацию на церемонии вручения «Золотых глобусов». Он появился на мероприятии со своей возлюбленной, шведским телепродюсером Анной Эберштейн (Anna Eberstein), и было заметно, что женщина беременна. Это стало неожиданностью для поклонников актера.

У 35-летней Эберштейн и 57-летнего Гранта уже есть двое детей. Маленький Джон (John) родился в 2012 году, а дочь, имя которой пара все еще скрывает, появилась в 2015 году. Также у актера есть двое детей от отношений с сотрудницей китайского ресторана Тинглан Хонг (Tinglan Hong).

Грант никогда не был женат официально и не собирается жениться.

Люди так часто ошибаются!

— Я еще могу понять целесообразность брака, если вы нашли человека, который на 100 процентов «ваш». Тогда семья — это уютно и прекрасно, — рассуждал актер в одном из последних интервью. — Но... люди так часто ошибаются! Думаю ли я, что человеческие существа предназначены для 40-летних моногамных отношений? Нет, нет и еще раз нет! Кто сказал, что это возможно? Только Библия. Но при этом никто и никогда не говорил, что все это хорошая идея.