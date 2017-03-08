Родион Газманов: «Я мечтал попасть в этот удивительный мир»

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На днях в Государственном Кремлевском Дворце прошел сольный концерт певца и ведущего Родиона Газманова. Малый зал Кремля был полон. Вместе с Родионом на сцену выходили его друзья Сати Казанова, Лиза Арзамасова, Витольд Петровский и многие другие. Олег Газманов также спел с сыном одну из песен.

— Я мечтал когда-то о том, чтобы Родион стал бизнесменом, но жизнь внесла свои коррективы и теперь я вижу, что у сына свой путь, — сказал со сцены Газманов-старший.

Что касается самого Родиона, то он с детства хотел быть певцом:

Дело было не столько в том, что я хотел быть артистом.

— Мне было три года, когда папа взял меня в Ейск, — сказал 35-летний артист корреспонденту «Клео». — Он тогда выступал с группой «Галактика». И я оказался за кулисами и видел, как там все строится, как там все ставится, как звукорежиссер работает, как выставляется оборудование, мне там дали посидеть постучать на барабанах. И дело было не столько в том, что я хотел быть артистом, а я хотел попасть в этот удивительный мир сцены. Я понял, что я хочу быть там. И это случилось.