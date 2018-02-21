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Роберт Паттинсон: «Молчать о пережитой боли ужасно»

Роберт Паттинсон и Миа Васиковска на фотоколле фильма «Девица», Берлин, Германия, 16 октября 2018.

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Роберт Паттинсон: «Молчать о пережитой боли ужасно»
Фото: GlobalLookPress

Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) и Миа Васиковска (Mia Wasikowska) сыграли главные роли в комедийном вестерне «Девица». Премьера фильма с успехом прошла в Берлине недавно. 

В картине «Девица» Паттинсон изобразил влюбленного ковбоя, который отправляется в поход, чтобы спасти возлюбленную. На посвященной фильму пресс-конференции звезду спросили, верит ли он в любовь, толкающую на подвиги. 

— Любовь бывает разной, сложно сказать точно, но в то, что по-настоящему сильные чувства возможны, я верю, — обтекаемо выразился актер, которому сейчас 31 год. 

Не обошлось и без вопросов о переменах, происходящих в Голливуде: актрисы больше не намерены терпеть приставания от кого бы то ни было. 

Я рад переменам.

— Те, кого раньше считали жертвами и травили, теперь наконец могут расправить плечи и заговорить, — прокомментировал женское движение Роберт. — Молчать о пережитой боли ужасно. И поэтому я рад переменам.

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 21.02.2018 Теги: роберт паттинсон

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