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Сьюзан Сарандон: «Стареть красиво значит принять себя»

Сьюзан Сарандон (Susan Sarandon) на кинофестивале Tropfest в Сиднее, Австралия, 17 февраля 2018.

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Сьюзан Сарандон: «Стареть красиво значит принять себя»
Фото: GlobalLookPress

В этом году Сьюзан Сарандон вошла в жюри австралийского кинофестиваля Tropfest, где выявляют лучшие короткометражные фильмы года. 

Свои самые известные роли Сарандон сыграла после того, как ей исполнилось 40 лет. Возможно, поэтому актриса совершенно не беспокоится по поводу возраста.  

Мне нравятся женщины, которые со страстью относятся к своему делу.

— В тридцать молодость заставляет нас думать, что мы непобедимы, в сорок вы понимаете, что это далеко не так. Не тратьте время, постарайтесь научиться меньше думать о том, как вы выглядите, и примите себя, — советовала Сьюзан, которой сейчас 71 год, в одном из интервью. — Стареть красиво — значит быть тем, кто ты есть, хорошим или плохим, не критиковать себя слишком сильно. Учитесь на хороших примерах: Кристи Тарлингтон красива как внешне, так и внутренне. Ванесса Редгрейв излучает смелость, силу духа и тепло. Мне нравятся женщины, которые уверены в себе и со страстью относятся к своему делу.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2018 Теги: Сьюзан Сарандон

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