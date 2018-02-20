 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Марина Александрова: «Никогда не любила до встречи с ним»

Актриса Марина Александрова на выставке в Доме актера, Москва, 14 февраля 2018.

0 0
Марина Александрова: «Никогда не любила до встречи с ним»
Фото: GlobalLookPress

Марина Александрова побывала на благотворительной фотовыставке, которая приурочена к Международному дню детей с раковыми заболеваниями. 

Знаменитая красавица всегда пользовалась популярностью у мужчин. У Александровой был длительный роман с Александром Домогаровым. Она была замужем за актёром Иваном Стебуновым. Но свое настоящее счастье она обрела в отношениях с режиссёром «Первого канала» Андреем Болтенко. 

Я впервые поняла, что рядом со мной человек, который сильнее меня.

— Могу сказать, что никогда не любила до встречи с Андреем, — призналась 35-летняя актриса в интервью журналу Hello! недавно. — То, что мне казалось любовью когда-то, было чем угодно — привязанностью, страстью, влюбленностью, авантюризмом, иногда болью... А любовь, объединяя все эти чувства, дает человеку гармонию внутри. Когда Андрей появился в моей жизни, я впервые поняла, что рядом со мной человек, который сильнее меня.

У пары растут двое детей, сыну сейчас 5 лет, дочке 2 года. 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2018 Теги: Марина Александрова

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору