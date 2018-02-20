Марина Александрова: «Никогда не любила до встречи с ним»

Фото: GlobalLookPress

Марина Александрова побывала на благотворительной фотовыставке, которая приурочена к Международному дню детей с раковыми заболеваниями.

Знаменитая красавица всегда пользовалась популярностью у мужчин. У Александровой был длительный роман с Александром Домогаровым. Она была замужем за актёром Иваном Стебуновым. Но свое настоящее счастье она обрела в отношениях с режиссёром «Первого канала» Андреем Болтенко.

Я впервые поняла, что рядом со мной человек, который сильнее меня.

— Могу сказать, что никогда не любила до встречи с Андреем, — призналась 35-летняя актриса в интервью журналу Hello! недавно. — То, что мне казалось любовью когда-то, было чем угодно — привязанностью, страстью, влюбленностью, авантюризмом, иногда болью... А любовь, объединяя все эти чувства, дает человеку гармонию внутри. Когда Андрей появился в моей жизни, я впервые поняла, что рядом со мной человек, который сильнее меня.

У пары растут двое детей, сыну сейчас 5 лет, дочке 2 года.