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Хайди Клум: «У меня нет времени на ежедневные тренировки»

Модель Хайди Клум (Heidi Klum) в Нью-Йорке, США, 6 июля 2017.

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Хайди Клум: «У меня нет времени на ежедневные тренировки»
Фото: GlobalLookPress
 

Папарацци застали супермодель Хайди Клум на прогулке в Нью-Йорке на днях. На модели была бежевая блузка с глубоким декольте и серая мини-юбка. 

Клум сейчас 44 года, она мама четверых детей. По словам модели, она почти не тренируется, потому что уход за детьми отнимает у нее слишком много времени. Об этом Хайди рассказала в интервью журналу Shape недавно:

Быть матерью четверых детей уже само по себе тренировка.

— Я стараюсь быть активной, поскольку у меня нет времени на ежедневные тренировки (хотя быть матерью четверых детей уже само по себе тренировка). При таком графике трудно выделить время на спорт, поэтому мы стараемся проводить семейные мероприятия на свежем воздухе. Мы любим ездить на велосипеде, гулять с собаками и прыгать на батуте. Это самый лучший способ оставаться в форме и сохранить здоровье.

Клум не только участвует в рекламных кампаниях в качестве модели. Она ведет два телешоу и руководит собственным брендом нижнего белья. Ее спросили, откуда она берет силы, чтобы  справляться со всеми делами. 

— Когда мне нужна мотивация, я напоминаю себе, что должна оставаться активной, жить лучше и быть здоровой настолько, насколько это возможно, ради себя и своей семьи, — ответила звезда. 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 11.07.2017 Теги: Хайди Клум

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