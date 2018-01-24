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Кристина Агилера: «Помню беспомощность своей матери»

Кристина Агилера (Christina Aguilera) с бойфрендом на модном показе, Лос-Анджелес, США, 16 января 2018

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Кристина Агилера: «Помню беспомощность своей матери»
Фото: GlobalLookPress

На показе осенней коллекции Стеллы Маккартни (Stella McCartney) Кристина Агилера выглядела свежей и похудешей. Она появилась на мероприятии под руку со своим бойфрендом Мэттом Ратлером (Matt Rutler).

В одном из недавних интервью Агилера рассказала о том, что старается вырастить своего 9-летнего сына Макса настоящим джентльменом. 

— Иногда во время наших бесед после тяжелого рабочего дня я говорю ему: «Малыш, относись к женщинам с уважением. Пожалуйста!».  Хотя я в нем сомневаюсь, он просто замечательный, — говорит 37-летняя певица.

По словам звезды, она принимает близко к сердцу проблемы женщин:

Я пытаюсь выступить голосом таких же, как она, обиженных женщин.

— Я думаю, решающую роль в этом сыграло то, что я выросла, наблюдая беспомощность своей матери, вынужденной терпеть тиранию отца. Так что теперь я пытаюсь выступить голосом таких же, как она, обиженных женщин.

 
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1 Не нравится 0 Нравится 24.01.2018 Теги: Кристина Агилера

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