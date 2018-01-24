Кристина Агилера: «Помню беспомощность своей матери»
Кристина Агилера (Christina Aguilera) с бойфрендом на модном показе, Лос-Анджелес, США, 16 января 2018
На показе осенней коллекции Стеллы Маккартни (Stella McCartney) Кристина Агилера выглядела свежей и похудешей. Она появилась на мероприятии под руку со своим бойфрендом Мэттом Ратлером (Matt Rutler).
В одном из недавних интервью Агилера рассказала о том, что старается вырастить своего 9-летнего сына Макса настоящим джентльменом.
— Иногда во время наших бесед после тяжелого рабочего дня я говорю ему: «Малыш, относись к женщинам с уважением. Пожалуйста!». Хотя я в нем сомневаюсь, он просто замечательный, — говорит 37-летняя певица.
По словам звезды, она принимает близко к сердцу проблемы женщин:
Я пытаюсь выступить голосом таких же, как она, обиженных женщин.
— Я думаю, решающую роль в этом сыграло то, что я выросла, наблюдая беспомощность своей матери, вынужденной терпеть тиранию отца. Так что теперь я пытаюсь выступить голосом таких же, как она, обиженных женщин.
Предыдущие фото
Обсуждение 1
-
ГостьЗаработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на http://sngrek.pw
25.01.18 04:49