Кристина Агилера: «Помню беспомощность своей матери»

На показе осенней коллекции Стеллы Маккартни (Stella McCartney) Кристина Агилера выглядела свежей и похудешей. Она появилась на мероприятии под руку со своим бойфрендом Мэттом Ратлером (Matt Rutler).

В одном из недавних интервью Агилера рассказала о том, что старается вырастить своего 9-летнего сына Макса настоящим джентльменом.

— Иногда во время наших бесед после тяжелого рабочего дня я говорю ему: «Малыш, относись к женщинам с уважением. Пожалуйста!». Хотя я в нем сомневаюсь, он просто замечательный, — говорит 37-летняя певица.

По словам звезды, она принимает близко к сердцу проблемы женщин:

Я пытаюсь выступить голосом таких же, как она, обиженных женщин.

— Я думаю, решающую роль в этом сыграло то, что я выросла, наблюдая беспомощность своей матери, вынужденной терпеть тиранию отца. Так что теперь я пытаюсь выступить голосом таких же, как она, обиженных женщин.