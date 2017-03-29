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Рита Ора: «Мама ругалась на меня по русски»

Певица Рита Ора (Rita Ora) у ресторана Ours в Лондоне, Англия, 23 марта 2017.

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Рита Ора: «Мама ругалась на меня по русски»
Фото: GlobalLookPress

Недавно папарацци застали певицу Риту Ору у ресторана в Найтсбридже, престижном районе Лондона. Звезда была одета в столь короткое мини-платье, что присаживаться ей было опасно. 

Недавно в интервью журналу «Космополитэн» Ора призналась, что хотела бы узнать больше о русской культуре:

— Мне, кстати, очень нравится русская культура, она очень интересная, — сказала 26-летняя звезда.

Оказывается, ее мать, Вера Ора, в восьмидесятых закончила медицинский институт в СССР. Сейчас она — преуспевающий психотерапевт в Лондоне. 

Звучало это страшно.

— Моя мама училась тут пять лет, — говорила Рита о Москве. — Так что она свободно говорит на русском языке, в детстве я слышала как и ничего не понимала. Она даже ругалась на меня по русски. Я росла и думала: «Ты же отчитываешь меня на русском! Как так?!» Но звучало это страшно.

 
0 Не нравится 2 Нравится 29.03.2017 Теги: Рита Ора

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