Рита Ора: «Мама ругалась на меня по русски»
Певица Рита Ора (Rita Ora) у ресторана Ours в Лондоне, Англия, 23 марта 2017.
Недавно папарацци застали певицу Риту Ору у ресторана в Найтсбридже, престижном районе Лондона. Звезда была одета в столь короткое мини-платье, что присаживаться ей было опасно.
Недавно в интервью журналу «Космополитэн» Ора призналась, что хотела бы узнать больше о русской культуре:
— Мне, кстати, очень нравится русская культура, она очень интересная, — сказала 26-летняя звезда.
Оказывается, ее мать, Вера Ора, в восьмидесятых закончила медицинский институт в СССР. Сейчас она — преуспевающий психотерапевт в Лондоне.
Звучало это страшно.
— Моя мама училась тут пять лет, — говорила Рита о Москве. — Так что она свободно говорит на русском языке, в детстве я слышала как и ничего не понимала. Она даже ругалась на меня по русски. Я росла и думала: «Ты же отчитываешь меня на русском! Как так?!» Но звучало это страшно.