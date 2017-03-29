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Джеймс Марсден: «Чувствую себя отставшим от жизни стариком»

Актер Джеймс Марсден (James Marsden) на фестивале PaleyFest, Голливуд, США, 25 марта 2017.

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Джеймс Марсден: «Чувствую себя отставшим от жизни стариком»
Фото: GlobalLookPress

Звезда фильмов «Люди Икс» и «Зачарованная» Джеймс Марсден побывал на телевизионном фестивале PaleyFest. Он представлял здесь сериал «Мир Дикого запада». 

В «Мире Дикого запада» Марсден играет андроида Тедди, в котором постепенно развивается сознание. Недавно в интервью для портала Kinomania.ru актер признался, что относится к техническому прогрессу скорее негативно.  

Мы лишаем себя ручного труда, который сделал из обезьяны человека.

— Я не хочу брюзжать, как какой-нибудь старикашка — хотя порой, общаясь со своим пятнадцатилетним сыном, чувствую себя именно что брюзжащим, отставшим от жизни стариком, — но есть что-то нездоровое в том, что все проблемы могут быть решены одним нажатием кнопки, — сказал Джеймс, которому сейчас 43 года. — Мой телефон включается с помощью отпечатка пальца. Моя машина, которая работает от электричества, заряжается через приложение в мобильном. Мы лишаем себя ручного труда, который, как известно, сделал из обезьяны человека. К каким необратимым последствиям в нашем развитии это приведет? Вот в чем вопрос. Вот почему мне так приятно вернуться мыслями в прошлое — например, в эпоху Дикого запада. Залезть на коня. Взять в руки вожжи. И поскакать вперед с криками: «Но!»

 
0 Не нравится 0 Нравится 29.03.2017 Теги: Джеймс Марсден

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