Александр Олешко: «Мы наслаждаемся тем, что есть»

Фото: GlobalLookPress

На днях в Гостином дворе Москвы прошла благотворительная акция «Поможем подготовиться к выпускному балу». Звезды дарили детям из малоимущих семей платья и костюмы для школьного бала.

Звезда телешоу «Большая разница» не любит распространяться о своей личной жизни. Он был недолго женат на актрисе Ольге Беловой. Последние три года актер встречается с графическим дизайнером Викторией Минеевой. По мнению звезды, счастье любит тишину.

Не нужно торопить события.

— Знаете, я человек в принципе не суеверный, но часто замечал: стоит о чем-то хорошем во всеуслышание объявить, и все заканчивается, — сказал 40-летний Олешко в интервью журналу «7 Дней». — Поэтому каждый раз, когда читаю чью-то лав-стори, внутренне вздрагиваю. Я живу тише, не сотрясая воздуха громкими заявлениями. Просто радуюсь, что рядом со мной есть человек, который меня понимает, смотрит на творчество и вообще на этот мир такими же глазами, как и я.

Жениться Александр не торопится. «Теперь я точно знаю, что не нужно торопить события, — говорит артист. — А пока мы наслаждаемся тем, что есть».