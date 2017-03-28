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Александр Олешко: «Мы наслаждаемся тем, что есть»

Телеведущий Александр Олешко на благотворительной акции, Москва, 22 марта 2017.

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Александр Олешко: «Мы наслаждаемся тем, что есть»
Фото: GlobalLookPress

На днях в Гостином дворе Москвы прошла благотворительная акция «Поможем подготовиться к выпускному балу». Звезды дарили детям из малоимущих семей платья и костюмы для школьного бала.

Звезда телешоу «Большая разница» не любит распространяться о своей личной жизни. Он был недолго женат на актрисе Ольге Беловой. Последние три года актер встречается с графическим дизайнером Викторией Минеевой. По мнению звезды, счастье любит тишину. 

Не нужно торопить события.

— Знаете, я человек в принципе не суеверный, но часто замечал: стоит о чем-то хорошем во всеуслышание объявить, и все заканчивается, — сказал 40-летний Олешко в интервью журналу «7 Дней». — Поэтому каждый раз, когда читаю чью-то лав-стори, внутренне вздрагиваю. Я живу тише, не сотрясая воздуха громкими заявлениями. Просто радуюсь, что рядом со мной есть человек, который меня понимает, смотрит на творчество и вообще на этот мир такими же глазами, как и я. 

Жениться Александр не торопится. «Теперь я точно знаю, что не нужно торопить события, — говорит артист. — А пока мы наслаждаемся тем, что есть». 

 
0 Не нравится 3 Нравится 28.03.2017 Теги: Александр Олешко

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