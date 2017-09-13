Рианна: «У меня были проблемы из-за помады»

Фото: GlobalLookPress

Рианна запустила собственную линию косметики под названием Fenty Beauty By Rihanna. Вечеринка в честь старта продаж состоялась в Нью-Йорке на днях. Звезда появилась на мероприятии в пышном желтом наряде.

Чтобы поддержать свой новый бизнес, Рианна дала интервью британскому изданию Elle. В нем она рассказала о своей косметике и коснулась темы личной жизни. В частности, на вопрос о том, куда бы она отправилась, если бы могла мгновенно очутиться в любом месте, певица ответила «Я попала бы в тот самый момент, который был за десять минут до того, как я потеряла свою девственность».

Рианну спросили, есть ли у нее модный фетиш.

— Корсеты! — Воскликнула певица, которой сейчас 29 лет. — Я бы носила их опять. Я носила бы их целый день, если бы смогла такое выдержать и остаться в живых.

Также звезда испытывает особые чувства к хорошей губной помаде:

Мне все время хотелось накраситься погуще.

— У меня вечно были проблемы из-за помады. Когда я оставалась дома одна в детстве или когда была подростком и только начинала работать, мне все время очень хотелось накраситься погуще. Теперь все иначе — я превратила помаду в свое главное секретное оружие.

Сегодня Рианна предпочитает помады естественных оттенков.