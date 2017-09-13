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Рианна: «У меня были проблемы из-за помады»

Певица Рианна (Rihanna) на презентации, Нью-Йорк, США, 7 сентября 2017.

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Рианна: «У меня были проблемы из-за помады»
Фото: GlobalLookPress

Рианна запустила собственную линию косметики под названием Fenty Beauty By Rihanna. Вечеринка в честь старта продаж состоялась в Нью-Йорке на днях. Звезда появилась на мероприятии в пышном желтом наряде. 

Чтобы поддержать свой новый бизнес, Рианна дала интервью британскому изданию Elle. В нем она рассказала о своей косметике и коснулась темы личной жизни. В частности, на вопрос о том, куда бы она отправилась, если бы могла мгновенно очутиться в любом месте, певица ответила «Я попала бы в тот самый момент, который был за десять минут до того, как я потеряла свою девственность».
 
Рианну спросили, есть ли у нее модный фетиш.
 
— Корсеты! — Воскликнула певица, которой сейчас 29 лет. — Я бы носила их опять. Я носила бы их целый день, если бы смогла такое выдержать и остаться в живых.
 
Также звезда испытывает особые чувства к хорошей губной помаде:
 

Мне все время хотелось накраситься погуще.

 
— У меня вечно были проблемы из-за помады. Когда я оставалась дома одна в детстве или когда была подростком и только начинала работать, мне все время очень хотелось накраситься погуще. Теперь все иначе — я превратила помаду в свое главное секретное оружие.
 
Сегодня Рианна предпочитает помады естественных оттенков. 
 
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2 Не нравится 1 Нравится 13.09.2017 Теги: рианна

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