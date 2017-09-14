Леди Гага: «Чаша моего терпения переполнилась»

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Премьера документального фильма о Леди Гаге под названием Gaga: Five Foot Two («Гага: 155 см») прошла в рамках международного кинофестиваля в Торонто. В этой ленте певица впервые рассказала о причинах расставания с актером Тейлором Кинни (Taylor Kinney).

Гага встречалась с Кинни на протяжении 5 лет. В 2015 году они обручились. А в июле 2016 года певица заявила о расставании с женихом.

Кажется, у меня больше не будет любви в жизни.

— Мы с Тейлором много ссорились, и чаша моего терпения переполнилась, — со слезами на глазах призналась певица, которой сейчас 31 год. — А в отношениях нужно понимать друг друга и двигаться в одном направлении. Кажется, у меня больше не будет любви в жизни. Когда я продала десять миллионов записей, я потеряла Мэтта, когда я продала тридцать миллионов записей — Люка, когда обо мне сняли фильм — Тейлора. Это похоже на круговорот, мне разбили сердце уже в третий раз.

Напомним, в 2009-м году певица встречалась со своим креативным директором Мэттью Уильямсом (Matthew M. Williams). Затем у нее был роман с барменом Люком Карлом (Luc Carl), а после она познакомилась с Тейлором Кинни.

На момент съемок фильма Гага думала, что в ее жизни больше не будет любви, но, похоже, она уже изменила свое мнение. В последнее время папарацци то и дело застают ее в объятиях ее агента, 48-летнего Кристиана Карино (Christian Carino).