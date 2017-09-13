Меган Фокс: «Мои сыновья могут надевать платья»

Фото: GlobalLookPress

Меган Фокс приняла участие в Модном Фестивале, который прошел в мексиканской столице. Звезда продемонстрировала платье из осенне-зимней коллекции одного из модельеров.

Старший сын Меган, четырехлетний Ноа (Noah), любит носить платья. Папарацци не раз фотографировали мальчика в юбках и даже платьях диснеевских принцесс. Когда звезду спросили, почему она разрешает сыну так странно одеваться, Меган объяснила, что в ее детстве было слишком много запретов, и это не привело ее ни к чему хорошему.

В моем доме каждый может быть таким, каким он хочет быть!

— Я выросла среди пятидесятников Церкви змееносцев... — Сказала Фокс, которой сейчас 31 год. — Женщины могут надевать только брюки, никаких платьев, украшений или макияжа. Довольно агрессивная среда. Но я оттуда ушла. И сейчас я не навязываю никаких запретов детям. Мои сыновья могут надевать платья. Ноа их очень любит. Правил у нас нет — в моем доме каждый может быть таким, каким он хочет быть!

Напомним, что всего у Меган Фокс и ее мужа Брайана Остина Грина (Brian Austin Green) трое сыновей, младшему из которых меньше года.