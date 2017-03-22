Рианна: «Мне нужен терпеливый джентльмен»

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На днях папарацци застали Рианну во время прогулки по Нью-Йорку. На певице была длинная парка Ulyana Sergeenko, ботинки Puma и сумка Dior.

В последнее время звезда одинока. Ходили слухи о ее романе с рэпером Дрейком (Drake), которые сама она отрицала. Но как бы то ни было, сейчас Дрейк встречается с Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), а рядом с Рианной давно никого не видели. Похоже, это ее осознанный выбор.

— Я боюсь отношений, потому что не хочу брать на себя вину: с одной стороны, мне важно, чтобы на человека можно было положиться, всецело ему доверять, а с другой, сама я не могу дать ему даже десяти процентов того внимания, которого он заслуживает, — призналась 29-летняя певица в интервью журналу Tatler недавно. — Такова реальность моего рабочего графика.

Обжегшись на отношениях с Крисом Брауном (Chris Brown), который бил ее, Рианна стала очень осторожной. Она не хочет повторять свои ошибки.

Абсолютно выдающийся джентльмен с огромным запасом терпения.

— Это сто процентов должен быть необыкновенный человек. — Говорит артистка о мужчине мечты. — Абсолютно выдающийся джентльмен с огромным запасом терпения. Он появится, когда я меньше всего буду этого ожидать. Но мне не хочется, чтобы это произошло прямо сейчас.