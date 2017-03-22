Наталья Бочкарева: «Я Львица и не готова быть в конце»

Фото: Пресс-служба

Актриса Наталья Бочкарева охотно позировала журналистам в студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.

Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», недавно рассказала о том, как смогла похудеть после рождения двоих детей. По словам актрисы, сбросить 20 килограммов ей помогли танцы.

Внутренне сказала себе: хочу научиться классно танцевать.

— Все зависит от того, что у тебя в голове, — сказала звезда, которой сейчас 36 лет, в интервью журналу «Собеседник». — Никакая диета и советы не подействуют, пока ты сам в голове не примешь какое-то решение. В моем случае помог ряд проектов. После вторых родов я сразу начала участвовать в проекте «Танцы со звездами». Я человек азартный. Я Львица и не готова быть в конце. Я поняла, что мое тело к таким физическим нагрузкам не готово. Меня стимулировало не стремление похудеть, а желание стать лучшей в этом проекте. Внутренне сказала себе: хочу научиться классно танцевать. Я танцевала каждый день, на меня вешали грузы по 1,5 килограмма на руки и 2,5 на ноги – и я танцевала. И худела, и приводила себя в форму.