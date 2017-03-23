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Актриса Ирина Пегова стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.

Глядя на Пегову, многие вспоминают образ традиционной русской красавицы с пышными формами и толстой косой. 38-летнюю актрису это сравнение совсем не радует.

Я адски сопротивлялась этому, не хотела быть такой.

— Этот образ меня страшно, ужасно раздражал, — сказала Ирина в интервью для воронежского издания «Комсомольской правды». — Потому что я себя такой не вижу, это не соответствует мне. Мне это всегда навязывали, хотели меня в таком образе видеть, я адски сопротивлялась этому, не хотела быть такой. Поэтому решила постричься, отрезать эту косу. И сразу почувствовала себя по-другому, мне понравилось. Смена имиджа дает любой женщине какой-то глоток свежего воздуха.

По словам Пеговой она также никогда не нравится себе на фотографиях:

— Не знаю, почему, — рассуждала актриса. — Видимо, я у себя в голове гораздо лучше, чем на фотографиях. У нас много красивых актрис, кинодив — Боярская, Исакова, Лядова, Снигирь, Пересильд, Чиповская. Они — красотки, и в этом себя свободно чувствуют. Я несвободно себя чувствую и не люблю фотографироваться.