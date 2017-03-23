Ирина Пегова: «Не люблю фотографироваться»
Актриса Ирина Пегова на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, март 2017.
Актриса Ирина Пегова стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.
Глядя на Пегову, многие вспоминают образ традиционной русской красавицы с пышными формами и толстой косой. 38-летнюю актрису это сравнение совсем не радует.
Я адски сопротивлялась этому, не хотела быть такой.
— Этот образ меня страшно, ужасно раздражал, — сказала Ирина в интервью для воронежского издания «Комсомольской правды». — Потому что я себя такой не вижу, это не соответствует мне. Мне это всегда навязывали, хотели меня в таком образе видеть, я адски сопротивлялась этому, не хотела быть такой. Поэтому решила постричься, отрезать эту косу. И сразу почувствовала себя по-другому, мне понравилось. Смена имиджа дает любой женщине какой-то глоток свежего воздуха.
По словам Пеговой она также никогда не нравится себе на фотографиях:
— Не знаю, почему, — рассуждала актриса. — Видимо, я у себя в голове гораздо лучше, чем на фотографиях. У нас много красивых актрис, кинодив — Боярская, Исакова, Лядова, Снигирь, Пересильд, Чиповская. Они — красотки, и в этом себя свободно чувствуют. Я несвободно себя чувствую и не люблю фотографироваться.
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Обсуждение 1
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Butterfly USAЯ не знаю, кто это. Но, судя по этому конкретному фото, я понимаю, ПОЧЕМУ она не любит фотографироваться. И черный, кое-где облегающий наряд тоже говорит о многом. Букет комплексов налицо. Может, взять себя в руки, коль выбрала публичную профессию? Или уж не заострять внимание на том, что в принципе, и так очевидно. Она себя видит другой, но внешность не соответствует. Кто-то обрастает комплексами, не прикладывая усилий. А кто-то становится выдающейся актрисой (пример - Валентина Телегина), если внешность изменить в лучшую сторону не суждено.
23.03.17 04:14