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Ирина Пегова: «Не люблю фотографировать­ся»

Актриса Ирина Пегова на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, март 2017.

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Ирина Пегова: «Не люблю фотографировать&shy;ся»
Фото: Пресс-служба

Актриса Ирина Пегова стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.  

Глядя на Пегову, многие вспоминают образ традиционной русской красавицы с пышными формами и толстой косой. 38-летнюю актрису это сравнение совсем не радует. 

Я адски сопротивлялась этому, не хотела быть такой.

— Этот образ меня страшно, ужасно раздражал, — сказала Ирина в интервью для воронежского издания «Комсомольской правды». — Потому что я себя такой не вижу, это не соответствует мне. Мне это всегда навязывали, хотели меня в таком образе видеть, я адски сопротивлялась этому, не хотела быть такой. Поэтому решила постричься, отрезать эту косу. И сразу почувствовала себя по-другому, мне понравилось. Смена имиджа дает любой женщине какой-то глоток свежего воздуха.

По словам Пеговой она также никогда не нравится себе на фотографиях:

— Не знаю, почему, — рассуждала актриса. — Видимо, я у себя в голове гораздо лучше, чем на фотографиях. У нас много красивых актрис, кинодив — Боярская, Исакова, Лядова, Снигирь, Пересильд, Чиповская. Они — красотки, и в этом себя свободно чувствуют. Я несвободно себя чувствую и не люблю фотографироваться.

 
0 Не нравится 0 Нравится 23.03.2017 Теги: Ирина Пегова

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Обсуждение 1  

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  • Butterfly USA
    Я не знаю, кто это. Но, судя по этому конкретному фото, я понимаю, ПОЧЕМУ она не любит фотографироваться. И черный, кое-где облегающий наряд тоже говорит о многом. Букет комплексов налицо. Может, взять себя в руки, коль выбрала публичную профессию? Или уж не заострять внимание на том, что в принципе, и так очевидно. Она себя видит другой, но внешность не соответствует. Кто-то обрастает комплексами, не прикладывая усилий. А кто-то становится выдающейся актрисой (пример - Валентина Телегина), если внешность изменить в лучшую сторону не суждено.
    		 23.03.17 04:14
         
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