Ричард Гир: «Отношения похожи на акул»

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На днях папарацци застали Ричарда Гира во время прогулки по Нью-Йорку. Актер сейчас активно продвигает свой последний фильм под названием «Стратегия Оппенгеймера» и часто дает интервью нью-йоркским изданиям.

Гир был дважды женат. В девяностых он провел четыре года с Синди Кроуфорд (Cindy Crawford), затем 12 лет был женат на модели и актрисе Кэри Лоуэлл (Carey Lowell), с которой у него есть сын Гомер (Homer). Развод с Кэри был оформлен окончательно только в 2016 году. Последние три года у звезды есть новая пассия. Он встречается с испанской светской львицей Алехандрой Сильвой (Alejandra Silva), которой сейчас 34 года.

Не знаю ни одного человека, кто бы был абсолютно честен в отношениях.

— Вообще мне нравится высказывание, что отношения похожи на акул — они должны постоянно находиться в движении, — сказал в одном из интервью Гир, которому сейчас 67 лет. — Должны заходить поглубже в холодную воду, иногда прорываться в пугающее, темное пространство, чтобы любовь осталась жива. Но я не знаю ни одного человека, кто бы был абсолютно честен в отношениях. Может быть, только далай-лама — он единственный, кто никогда не врет и знает, как не причинить боль никому.