Елена Лядова: «Я люблю готовить»

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Елена Лядова и Владимир Вдовиченков появились на вечере в честь открытия магазина итальянского бренда Eleventy в московском ЦУМе. Также мероприятие посетили Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Екатерина Одинцова и многие другие.

Недавно 36-летняя звезда фильма «Левиафан» призналась, что у нее нет хобби. У нее слишком интересная профессия, чтобы отвлекаться на что-то еще.

С большим пиететом отношусь к Юле Высоцкой и Джейми Оливеру.

— Если вы про хобби, то нет у меня ничего подобного, — сказала Елена в интервью журналу Elle. — Хобби — это такое занятие, которое дополняет твою жизнь. А зачем мне это, когда у меня такая жизнь, такая профессия, в которой можно просто утонуть. Я люблю готовить, с большим пиететом отношусь к Юле Высоцкой и Джейми Оливеру. Путешествую с удовольствием, особенно по Франции и Италии. Мне кажется, эти страны нам близки по духу. По крайней мере, они гораздо ближе, чем Германия — земля законов. Я, наверное, не настолько исполнительный человек. Мне нужно больше расслабленности, свободы, возможностей выбора.