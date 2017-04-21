Елена Лядова: «Я люблю готовить»
Актриса Елена Лядова с супругом на открытии магазина, Москва, 19 апреля 2017.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков появились на вечере в честь открытия магазина итальянского бренда Eleventy в московском ЦУМе. Также мероприятие посетили Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Екатерина Одинцова и многие другие.
Недавно 36-летняя звезда фильма «Левиафан» призналась, что у нее нет хобби. У нее слишком интересная профессия, чтобы отвлекаться на что-то еще.
С большим пиететом отношусь к Юле Высоцкой и Джейми Оливеру.
— Если вы про хобби, то нет у меня ничего подобного, — сказала Елена в интервью журналу Elle. — Хобби — это такое занятие, которое дополняет твою жизнь. А зачем мне это, когда у меня такая жизнь, такая профессия, в которой можно просто утонуть. Я люблю готовить, с большим пиететом отношусь к Юле Высоцкой и Джейми Оливеру. Путешествую с удовольствием, особенно по Франции и Италии. Мне кажется, эти страны нам близки по духу. По крайней мере, они гораздо ближе, чем Германия — земля законов. Я, наверное, не настолько исполнительный человек. Мне нужно больше расслабленности, свободы, возможностей выбора.
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Обсуждение 4
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50/50мне Лядова нравится в любом прикиде) как и Исакова) вот сразу видно, личность, а не жертва шоу-биза или кинематографа, ТВ))
21.04.17 11:00
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Micha PiterВкус и стиль либо есть, либо нету - тут уж никакой журнал не поможет. Поэтому одеваешь, что попало под руку и морду кирпичом, типа так и надо :))))
21.04.17 08:47
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Муж симпатяга. А наряды у Лены разочаровывают. Не умеет выбирать, а смешивать совсем не получается. Хотела сексапил укрощённый простотой формы и цвета, а получилась ерунда. Ниже пояса - ночная бабочка, верх - что было под рукой на полке со свитерочками, то и надела.
21.04.17 01:13