 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Елена Лядова: «Я люблю готовить»

Актриса Елена Лядова с супругом на открытии магазина, Москва, 19 апреля 2017.

2 1
Елена Лядова: «Я люблю готовить»
Фото: Пресс-служба

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков появились на вечере в честь открытия магазина итальянского бренда Eleventy в московском ЦУМе. Также мероприятие посетили Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Екатерина Одинцова и многие другие.

Недавно 36-летняя звезда фильма «Левиафан» призналась, что у нее нет хобби. У нее слишком интересная профессия, чтобы отвлекаться на что-то еще. 

С большим пиететом отношусь к Юле Высоцкой и Джейми Оливеру.

— Если вы про хобби, то нет у меня ничего подобного, — сказала Елена в интервью журналу Elle. — Хобби — это такое занятие, которое дополняет твою жизнь. А зачем мне это, когда у меня такая жизнь, такая профессия, в которой можно просто утонуть. Я люблю готовить, с большим пиететом отношусь к Юле Высоцкой и Джейми Оливеру. Путешествую с удовольствием, особенно по Франции и Италии. Мне кажется, эти страны нам близки по духу. По крайней мере, они гораздо ближе, чем Германия — земля законов. Я, наверное, не настолько исполнительный человек. Мне нужно больше расслабленности, свободы, возможностей выбора.

 
Загрузка...
1 Не нравится 2 Нравится 21.04.2017 Теги: Елена Лядова

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору