Принц Гарри: «Моя семья тепло приняла ее»

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На днях принц Гарри (Prince Harry) выступил на пресс-конференции, посвященной душевному здоровью бывших военнослужащих.

Британская королевская семья активно готовится к свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл (Meghan Markle). Торжество пройдет в городе Виндзор 19 мая. Недавно выяснилось, что Гарри, как и когда-то его брат Уильям (William), решил не заключать брачный контракт: он доверяет Меган и надеется, что их брак продлится всю жизнь.

Принц крайне редко соглашается поговорить о своей невесте. В последний раз он рассказывал о ней, обсуждая с журналистами рождественские праздники.

Меган стала частью большой семьи.

— Мы отлично провели время, — сказал 33-летний принц в интервью радиостанции BBC Radio 4. — Меган все очень понравилось, и моя семья тепло приняла ее. Меган заслужила свое присутствие на королевском обеде и стала частью большой семьи, о которой раньше могла бы только мечтать.