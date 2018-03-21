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Принц Гарри: «Моя семья тепло приняла ее»

Принц Гарри выступает на конференции, посвященной психическому здоровью, Лондон, 15 марта 2018.

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Принц Гарри: «Моя семья тепло приняла ее»
Фото: GlobalLookPress

На днях принц Гарри (Prince Harry) выступил на пресс-конференции, посвященной душевному здоровью бывших военнослужащих. 

Британская королевская семья активно готовится к свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл (Meghan Markle). Торжество пройдет в городе Виндзор 19 мая. Недавно выяснилось, что Гарри, как и когда-то его брат Уильям (William), решил не заключать брачный контракт: он доверяет Меган и надеется, что их брак продлится всю жизнь. 
Принц крайне редко соглашается поговорить о своей невесте. В последний раз он рассказывал о ней, обсуждая с журналистами рождественские праздники. 

Меган стала частью большой семьи.

— Мы отлично провели время, — сказал 33-летний принц в интервью радиостанции BBC Radio 4. — Меган все очень понравилось, и моя семья тепло приняла ее. Меган заслужила свое присутствие на королевском обеде и стала частью большой семьи, о которой раньше могла бы только мечтать.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 21.03.2018 Теги: принц гарри

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