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Мария Погребняк: «Я добилась той фигуры, о которой мечтала»

Дизайнер Мария Погребняк на Российской неделе моды, Москва, 12 марта 2018.

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Мария Погребняк: «Я добилась той фигуры, о которой мечтала»
Фото: Пресс-служба

Супруга футболиста Павла Погребняка появилась на Mercedes Benz Fashion Week Russia в смелом черно-розовом мини-платье с вырезом под грудью.

Сейчас в семье Павла и Марии Погребняк подрастают  трое сыновей. По словам звезды, после первой беременности она поправилась на 30 килограммов. «Я пробовала все: таблетки, пластыри, обертывания, но ничего не помогало, даже наоборот от некоторых таблеток я чуть не оказалась в больнице», — признавалась Мария. Ей помогла диета. Недавно Погребняк рассказала о том, как она питается, в своем Instagram. 

У каждой девушки свои понятия о красоте.

«Приблизительный мой рацион питания. Завтрак: морковный сок плюс 1 яйцо (белок) либо каша на воде, либо творог до девяти процентов жирности! — Написала 29-летняя красавица. — С зелёным чаем с молоком (люблю его). Обед: отварная грудка или рыба с овощами! Либо я ем киноа с лимонным соком. Ужин: салат из овощей с креветками или с рыбой! Или киноа с лимоном. Пью 1,5 литра воды, но не позже 17:00! Делаю моделирующий массаж 1−2 раза в неделю! В зале занимаюсь на кардио. У каждой девушки свои понятия о красоте, я добилась той фигуры, о которой мечтала».

 

 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 20.03.2018 Теги: Мария Погребняк

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